В оксамитовій сукні з сексуальним декольте: американська акторка в яскравому образі сяяла на прем'єрі фільму "Барбі"

Ісса Рей обрала для своєї появи на заході гарне рожеве вбрання з пікантним акцентом.

Прем'єрний показ романтичної комедії "Барбі" в Лос-Анджелесі відвідала акторка Ісса Рей, яка зіграла у фільмі роль Барбі-президентки.

Перед фотокамерами Ісса з'явилася в оксамитовій рожевій сукні максі без рукавів, з коміром-стійкою і бантом під ним. Вбрання чудово облягало її струнку фігуру. Головним акцентом в її аутфіті був глибокий виріз у зоні декольте, крізь який визирав її сексуальний бюст.

Ісса Рей / Фото: Associated Press

Ісса Рей / Фото: Associated Press

Свій лук Рей доповнила рожевими босоніжками і рожевим клатчем-футляром. Акторка зробила високий хвіст, макіяж із рожевими тінями й чорними стрілками, прикрасила вуха довгими сережками з камінням, а руки – діамантовими каблучками і браслетом. Довгий молочний манікюр завершив яскравий образ Ісси.

Ісса Рей / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Барбі" вийде 20 липня.

Нагадаємо, захід відвідала і Біллі Айліш, яка постала у блідо-рожевій сорочці в тонку смужку, яскраво-рожевій краватці і чорних широких вкорочених штанях.

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