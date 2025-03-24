В оксамитовій сукні з відвертим декольте: акторка у вечірньому образі позувала на червоній доріжці

Американська акторка домініканського походження Данія Рамірес відвідала захід Clarins ICONS у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона постала у вечірньому аутфіті. На зірці була елегантна чорна сукня максі на тонких бретельках від бренду Jovana Louis. Вбрання мало відверте декольте і високий розріз. Свій аутфіт Данія доповнила таким самим плащем-накидкою.

Данія Рамірес / Фото: Getty Images

Вбрання Рамірес скомбінувала з босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах, а також із білим клатчем-футляром.

Акторка зробила гладкий хвіст, макіяж із пишними віями і білий манікюр. У вухах у неї були сережки з камінням, на шиї – ланцюжок із підвіскою у вигляді бабки, а на руках – каблучки.

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