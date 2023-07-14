В оксамитовій сукні з вирізами: Емілі Ратаковскі відвідала вечірку Vogue

Британський Vogue організував літню вечірку у Лондоні, на яку було запрошено багато знаменитостей.

Серед них була 32-річна модель Емілі Ратаковскі. На захід Vogue x autoportrait у Chiltern Firehouse зірка приїхала у чорній оксамитовій сукні на широких бретельках та з декількома вирізами на грудях. Вбрання було прикрашене великими перлинними каменями і доповнене високим розрізом спереду.

Емілі зробила вечірню зачіску та макіяж, одягла золоті сережки з розсипом каміння та кілька золотих браслетів на зап'ястя. У руках дівчини була мініатюрна чорна сумка з бантом на короткій ручці. А взута модель була у сатинові босоніжки на високих шпильках.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

У гостях у головного редактора Едварда Енніфула в Chiltern Firehouse зібралося багато знаменитостей. Зокрема і співачка Ріта Ора, яка обрала екстравагантний лук для світського заходу і була заскочена в компанії Емілі Ратаковскі.

Рита Ора та Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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