Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В оксамитовій сукні з вирізами: Емілі Ратаковскі відвідала вечірку Vogue

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1017
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В оксамитовій сукні з вирізами: Емілі Ратаковскі відвідала вечірку Vogue

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Британський Vogue організував літню вечірку у Лондоні, на яку було запрошено багато знаменитостей.

Серед них була 32-річна модель Емілі Ратаковскі. На захід Vogue x autoportrait у Chiltern Firehouse зірка приїхала у чорній оксамитовій сукні на широких бретельках та з декількома вирізами на грудях. Вбрання було прикрашене великими перлинними каменями і доповнене високим розрізом спереду.

Емілі зробила вечірню зачіску та макіяж, одягла золоті сережки з розсипом каміння та кілька золотих браслетів на зап'ястя. У руках дівчини була мініатюрна чорна сумка з бантом на короткій ручці. А взута модель була у сатинові босоніжки на високих шпильках.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

У гостях у головного редактора Едварда Енніфула в Chiltern Firehouse зібралося багато знаменитостей. Зокрема і співачка Ріта Ора, яка обрала екстравагантний лук для світського заходу і була заскочена в компанії Емілі Ратаковскі.

Рита Ора та Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Рита Ора та Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1017
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація