В оксамитовій сукні з яскравим принтом: Ешлі Грем в елегантному аутфіті завітала на захід у Нью-Йорку

Ешлі Грем стала зірковою гостею на презентації бренду MICHELE Watches Legacy Redefined у Нью-Йорку.

Там модель постала в елегантній оксамитовій сукні по фігурі довжини максі з яскравим принтом і високою горловиною. Аутфіт Грем доповнила золотими босоніжками.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Ешлі зібрала волосся у гладкий низький пучок, зробила макіяж із чорними стрілками та рожевим відтінком помади, французькі манікюр і педикюр, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки – браслетами, годинником і каблучками.

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем потрапила під приціл папараці у блакитному вбранні незвичайного дизайну, адже верхня частина сукні виконана у вигляді майки, а ось нижня нагадувала чоловічу сорочку, якою вона просто обгорнула свої стегна.

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