В оксамитовому костюмі та човниках: елегантна Кейт Бланшетт приїхала до Мілана

54-річна акторка, володарка "Оскара", продемонструвала стильну фігуру в елегантному оксамитовому костюмі, білій сорочці з розстебнутими ґудзиками та взула чорні туфлі-човники на підборах.

Її світлі локони були укладені вільними хвилями, і вона обрала природний макіяж, щоб підкреслити обличчя.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Поява Кейт на заході сталася після того, як у пресі поповзли чутки про те, що її шлюб із чоловіком на межі краху. Австралійську акторку не бачили разом з Ендрю Аптоном від моменту їхньої відпустки на Ібіці у серпні 2023 року. Пара, яка зв'язала себе узами шлюбу 1997 року, також здивувала публіку на початку цього місяця після того, як виставила на продаж свій маєток з трьома спальнями в Мельбурні. А друзі родини побачивши Кейт без каблучки на пальці сполошилися.

Офіційно Бланшетт поки що чутки про розірвання шлюбу не коментує. Нагадаємо, минулими вихідними акторка з'явилася на церемонії BAFTA в Лондоні, там її було зазнімковано в компанії принца Уельського Вільяма.

Принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні / Фото: Associated Press

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