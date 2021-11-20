В оксамитовому костюмі та з відвертим декольте: Голлі Беррі на вулицях Нью-Йорка

Акторка вийшла у світ без бюстгальтера.
Голлі Беррі вчора, 19 листопада, потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Її супроводжував охоронець.
Одягнена акторка була у чорний оксамитовий костюм з принтом. Під жакетом на Голлі був чорний топ із відвертим декольте зі шнурівкою, під яким не було бюстгальтера. Декольте мало дуже спокусливий вигляд.
Волосся зірка розпустила та зробила макіяж з акцентом на коричневій помаді.
Минулого разу ми бачили Беррі у чорному халаті-кімоно з золотистим принтом, під яким був відсутній бюстгальтер. Крізь відверте декольте акторка блиснула сексуальними грудьми.
Читайте також: