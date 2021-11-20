В оксамитовому костюмі та з відвертим декольте: Голлі Беррі на вулицях Нью-Йорка

В оксамитовому костюмі та з відвертим декольте: Голлі Беррі на вулицях Нью-Йорка

Акторка вийшла у світ без бюстгальтера.

Голлі Беррі вчора, 19 листопада, потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Її супроводжував охоронець.

Одягнена акторка була у чорний оксамитовий костюм з принтом. Під жакетом на Голлі був чорний топ із відвертим декольте зі шнурівкою, під яким не було бюстгальтера. Декольте мало дуже спокусливий вигляд.

Голлі Беррі / Getty Images

Волосся зірка розпустила та зробила макіяж з акцентом на коричневій помаді.

Минулого разу ми бачили Беррі у чорному халаті-кімоно з золотистим принтом, під яким був відсутній бюстгальтер. Крізь відверте декольте акторка блиснула сексуальними грудьми.

Голлі Беррі / Getty Images

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