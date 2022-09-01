В оксамитовому костюмі з барвистими квітами: стильний вихід Кейт Бланшетт у Венеції

Кейт Бланшетт відвідала прем'єру стрічки режисера Тодда Філда – Тар, яка відбулася на Венеційському кінофестивалі.

На червоній доріжці акторка з'явилася у стильному чорному оксамитовому костюмі від Schiaparelli, який складається із корсетного топа і штанів-кльош. Корсет у зоні декольте прикрашений барвистими квітами.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Вбрання зірка доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

У вухах у неї були золоті сережки з камінням. Укладання з легкими локонами і ніжний макіяж завершили лук Бланшетт.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для фото Кейт позувала з Ніною Госс, Ноемі Мерлант і Софі Кавер, які обрали гарні сукні.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

До слова, костюм Schiaparelli, у якому була Кейт, модель продемонструвала у липні під час показу кутюрної колекції у Парижі.

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