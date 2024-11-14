В оксамитовому міні і з кінським хвостом: колишня дружина Венсана Касселя — Тіна Кунакі — сходила на вечірку

Колишня дружина Венсана Касселя – Тіна Кунакі – відвідала світський захід у Парижі.
Французька модель сходила на вечірку H&M&Paris Club у столиці Франції та постала перед камерами фотографів.
Зірка вийшла на доріжку в чорній, абсолютно закритій оксамитовій мінісукні з довгими рукавами, вбрання поєднувала із щільними чорними колготами та шкіряними туфлями на підборах.
Тіна зібрала гладке волосся в ідеальний кінський хвіст і зробила мінімалістичний макіяж, лише трохи підкресливши вії та губи нюдовою помадою.
Кунакі та Кассель розлучилися 2023 року, відтоді Венсан вже знайшов собі нову модель, яка, до речі, дуже схожа зовні на Тіну. 28-річна Нара Баптіста зараз чекає від Касселя на дитину.
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