В оксамитовому міні і з кінським хвостом: колишня дружина Венсана Касселя — Тіна Кунакі — сходила на вечірку

Французька модель сходила на вечірку H&M&Paris Club у столиці Франції та постала перед камерами фотографів.

Зірка вийшла на доріжку в чорній, абсолютно закритій оксамитовій мінісукні з довгими рукавами, вбрання поєднувала із щільними чорними колготами та шкіряними туфлями на підборах.

Тіна зібрала гладке волосся в ідеальний кінський хвіст і зробила мінімалістичний макіяж, лише трохи підкресливши вії та губи нюдовою помадою.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Кунакі та Кассель розлучилися 2023 року, відтоді Венсан вже знайшов собі нову модель, яка, до речі, дуже схожа зовні на Тіну. 28-річна Нара Баптіста зараз чекає від Касселя на дитину.

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