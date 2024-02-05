В оксамитовому міні з яскравою спідницею та на шпильках: Кріссі Тейген сяяла на "Греммі"

Модель Кріссі Тейген та її чоловік музикант Джон Ледженд відвідали 66-ту щорічну церемонію вручення премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

Церемонія вручення нагород відбулася на арені Crypto.com у центрі Лос-Анджелеса. Теген вийшла на доріжку в чорній оксамитовій сукні без бретельок з яскраво-рожевою спідницею з рюшами — вбранні від Sophie Couture. Свій образ вона завершила парою чорних босоніжок на платформі з відкритим носком, коли йшла червоною доріжкою.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

У Кріссі було розпущене волосся і вона зробила легкий макіяж.

Її чоловік Джон Ледженд обрав для виходу шовкову чорну сорочку та чорний костюм та взув лаковані туфлі. Деякі модні критики зазначили, що Джон мав кращий вигляд за його дружину.

Джон Ледженд та Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Минулого свого виходу наприкінці січня Кріссі Тейген також заскочили в мініспідниці бананового кольору, коли вона відвідувала телевізійне шоу Good Morning America.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

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