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В оксамитовому міні з яскравою спідницею та на шпильках: Кріссі Тейген сяяла на "Греммі"

В оксамитовому міні з яскравою спідницею та на шпильках: Кріссі Тейген сяяла на "Греммі"

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Модель Кріссі Тейген та її чоловік музикант Джон Ледженд відвідали 66-ту щорічну церемонію вручення премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

Церемонія вручення нагород відбулася на арені Crypto.com у центрі Лос-Анджелеса. Теген вийшла на доріжку в чорній оксамитовій сукні без бретельок з яскраво-рожевою спідницею з рюшами — вбранні від Sophie Couture. Свій образ вона завершила парою чорних босоніжок на платформі з відкритим носком, коли йшла червоною доріжкою.

Кріссі Тейген / © Associated Press
Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

У Кріссі було розпущене волосся і вона зробила легкий макіяж.

Її чоловік Джон Ледженд обрав для виходу шовкову чорну сорочку та чорний костюм та взув лаковані туфлі. Деякі модні критики зазначили, що Джон мав кращий вигляд за його дружину.

Джон Ледженд та Кріссі Тейген / © Associated Press
Джон Ледженд та Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Минулого свого виходу наприкінці січня Кріссі Тейген також заскочили в мініспідниці бананового кольору, коли вона відвідувала телевізійне шоу Good Morning America.

Кріссі Тейген / © Associated Press
Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

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