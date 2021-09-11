В оксамитовому міні зі шлейфом: Ріта Ора сяяла на світській церемонії

30-річна співачка потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку.
Ріта Ора любить одягатися розкішно і вміє привертати до себе увагу. А зараз вона особливо цікава публіці, адже шанувальники стежать за тим, як розвивається її роман з режисером Тайка Вайтіті.
Днями перед камерами артистка сяяла в оксамитовій мінісукні з довгим шлейфом, чорних туфлях-човниках на високих підборах, а в руках тримала оксамитовий клатч.
У Ріти був темний манікюр, на обличчі насичений макіяж з яскраво-синіми тінями і пишними віями, а волосся зібране у високий пучок. У вухах артистки сяяли дорогоцінні сережки, і сама вона усміхалася, коли проходила повз фотографів з камерами.
Прямувала співачка на церемонію нагородження The Daily Front Row Fashion Media Awards, в Нью-Йорку, її також відвідали Кендалл і Кайлі Дженнер. Остання навіть продемонструвала свій підрослий вагітний живіт.
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