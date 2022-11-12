В оксамитовому піджаку-смокінгу і з усмішкою: елегантний образ головного героя "Холостяка-12" на церемонії троянд

Алекс Топольський у красивому луку з'явився перед дівчатами на фінальній церемонії.
Вчора вийшов в ефір третій випуск реаліті шоу "Холостяк-12". Головний герой проєкту – Алекс Топольський – під час церемонії троянд попрощався з однією з учасниць. Боротися за його серце у проєкті залишилося 12 красунь.
На церемонії Алекс з'явився у красивому елегантному образі, від якого дівчата були у захоплені.
На чоловікові був бордовий оксамитовий піджак-смокінг із чорними лацканами і з бордовою хусткою з золотою облямівкою у надгрудневій кишені, чорна сорочка і чорні штани зі стрілками. Йому зробили стильне укладання з кучерями.
Алекс мав привабливий вигляд. До того ж він дуже багато усміхався. Учасниці просто шаленіли від його усмішки.
А дівчата цього вечора продемонстрували елегантні аутфіти у чорних сукнях.
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