В оксамитовому піджаку з трояндою: новий "Холостяк" похизувався солідною луком

Алекс Топольський показав образи, в яких брав участь у зніманнях нового сезону реалітішоу.

Головний герой 12-го сезону проєкту "Холостяк" – 32-річний Алекс Топольський – опублікував на своїй сторінці в Instagram нові знімки. На одному з них чоловік сидить в автомобілі в оксамитовому вишневому піджаку з чорними атласними лацканами і в чорній сорочці. У кишені у нього – троянда з тканини у колір піджака.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Свій образ Алекс доповнив стильним укладанням та густою щетиною на обличчі. Він мав дуже привабливий вигляд.

"Їду на город поливати огірки", — підписав з гумором світлину чоловік, додавши хештеги #porsche #київ.

На іншому фото Топольський позує біля зеленого спортакару. Одягнений чоловік у бежевий светр, чорне пальто, джинси та взуття.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Нагадаємо, Алекс живе у Маямі, де побудував успішний бізнес. Чоловік займається нерухомістю — він здає в оренду розкішні апартаменти в Маямі та Лос-Анджелесі. Ще він започаткував кейс для стерилізації різних предметів, що дуже актуально під час пандемії.

Крім того, Алекс розвивається як актор та модель. Він знявся у багатьох фільмах, кліпах та рекламі. Більше фактів про нового Холостяка читайте у нашому матеріалі.

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