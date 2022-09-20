В оксамитовому піджаку від Gucci і з перстнями: стильний Гаррі Стайлз на прем'єрі стрічки своєї коханої

28-річний актор і співак прийшов на прем'єру фільму, під час знімань якого він познайомився зі своєю коханою Олівією Вайлд.

Гаррі Стайлз побував на прем'єрі психологічного горору з елементами трилера Don't Worry Darling, який відбувся у театрі AMC Lincoln Square Theatre у Нью-Йорку.

Актор разом зі своєю коханою – 38-річною Олівією Вайлд – зіграли у стрічці. До речі, під час знімань саме цього фільму вони і познайомилися у 2020 році. Вайлд виступила ще й режисеркою і продюсеркою горору.

Гаррі Стайлз / Фото: Associated Press

Стайлз постав на заході у стильному луку із колекції Gucci осінь-зима 2022 року. На ньому був темно-синій оксамитовий двобортний піджак без коміра та з золотими ґудзиками у морському стилі, який він скомбінував із світло-блакитною сорочкою та синіми штанями кльош у смужку.

Гаррі Стайлз / Фото: Associated Press

Аутфіт Гаррі доповнив чорними туфлями. На руках у нього було багато перстнів з камінням.

А Олівія обрала для заходу скромну чорну сукню максі від Saint Laurent і чорні босоніжки на підборрах. На руках у неї були парні срібно-чорні браслети.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у горорі Don't Worry Darling події розгортаються у комуні у каліфорнійській пустелі у 1950-х роках. Хороша домогосподарка Еліс раптово дізнається про страшну таємницю - про надсекретний проєкт, над яким працюють її чоловік Джек і чоловіки її подруг-сусідок по комуні. Тепер це загрожує її життю.

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