Селена Гомес / © Getty Images

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Селену Гомес папараці зазнімкували, коли вона прямувала на знімання вечірнього шоу «Jimmy Kimmel Live!» у Лос-Анджелесі.

Для появи на телебаченні зірка обрала елегантний образ. На Селені була чорна оксамитова мінісукня обтислого силуету з довгими рукавами. На шиї у неї був атласний шарф, зав’язаний збоку на шиї у вигляді банта, довгі кінці якого спадали на груди.

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Довжина міні дозволила Гомес продемонструвати стрункі ноги. Вбрання вона поєднала з чорними капроновими колготками і туфлями-човниками з гострими носами на підборах.

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Селена Гомес / © Getty Images

Аутфіт знаменитість доповнила вузькими чорними сонцезахисними окулярами Saint Laurent, невеликою сумкою JW PEI Delphine з короткою ручкою та металевою фурнітурою, а також довгими сережками з камінням й каблучками.

Селена зібрала волосся в акуратний гладкий пучок із проділом посередині і зробила червоний манікюр.

До речі, після завершення знімань Гомес вийшла зі студії вже в іншому вбранні — чорному оксамитовому вбранні від Khaite, який складався з укороченого жакета з акцентними квадратними плечима і спідниці-олівця довжини міді з високим розрізом спереду. Цей лук вона доповнила лакованими чорними слінгбеками і тією самою сумкою JW PEI.

Селена Гомес / © Getty Images

Нагадаємо, Селена Гомес у розкішній червоній сукні Prada з’явилася на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі.

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