В оксамитовій сукні й на підборах: Сальма Гаєк прийшла з чоловіком-мільярдером на показ мод

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Getty Images

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Акторка прийшла на останній показ модельєра Демни Гвасалії для Balenciaga. На подіумі він презентував публіці колекцію Haute Couture осінь-зима 2025–2026.

Компанію Сальмі на фешншоу склав її чоловік Франсуа-Анрі Піно — французький мільярдер і голова та головний виконавчий директор компанії Kering, яка займається дизайном, виробництвом та продажем виробів класу люкс, а також володіє брендом Balenciaga. Коли пару сфотографували папараці, вони позували обійнявшись.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Getty Images

Сальма одягла на показ довгу чорну оксамитову сукню без рукавів, яку на стегнах прикрашало драпування. Це вбрання вона поєднала з сонцезахисними окулярами, туфлями на високих підборах і невеликою шкіряною сумкою. Яскравим акцентом луку стали золоті сережки у вигляді великих сердець.

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Нагадаємо, що модельєр Сабато де Сарно залишив Модний дім Gucci через два роки роботи, і його місце посів Демна Гвасалія. Модельєр завершує свій шлях у Balenciaga цим показом. До Balenciaga Демна працював старшим дизайнером у Maison Margiela і Louis Vuitton, а 2014 року разом із братом Гурамом заснував бренд Vetements.

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