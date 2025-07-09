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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

В оксамитовій сукні й на підборах: Сальма Гаєк прийшла з чоловіком-мільярдером на показ мод

Голлівудська зірка Сальма Гаєк з’явилася в Парижі на Тижні моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Getty Images

Акторка прийшла на останній показ модельєра Демни Гвасалії для Balenciaga. На подіумі він презентував публіці колекцію Haute Couture осінь-зима 2025–2026.

Компанію Сальмі на фешншоу склав її чоловік Франсуа-Анрі Піно — французький мільярдер і голова та головний виконавчий директор компанії Kering, яка займається дизайном, виробництвом та продажем виробів класу люкс, а також володіє брендом Balenciaga. Коли пару сфотографували папараці, вони позували обійнявшись.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Getty Images

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно / © Getty Images

Сальма одягла на показ довгу чорну оксамитову сукню без рукавів, яку на стегнах прикрашало драпування. Це вбрання вона поєднала з сонцезахисними окулярами, туфлями на високих підборах і невеликою шкіряною сумкою. Яскравим акцентом луку стали золоті сережки у вигляді великих сердець.

Нагадаємо, що модельєр Сабато де Сарно залишив Модний дім Gucci через два роки роботи, і його місце посів Демна Гвасалія. Модельєр завершує свій шлях у Balenciaga цим показом. До Balenciaga Демна працював старшим дизайнером у Maison Margiela і Louis Vuitton, а 2014 року разом із братом Гурамом заснував бренд Vetements.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Getty Images

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

Сальма Гаєк / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
271
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