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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

В оксамитовій сукні і поясі із золотими підвісками: Теяна Тейлор в ефектному образі від Schiaparelli позувала на івенті

Американська акторка і співачка підкреслила фігуру чорним вбранням від улюбленого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Теяна Тейлор

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор відвідала прем’єру фільму Тайлера Перрі «Straw» для Netflix, яка відбулася у готелі The Plaza у Нью-Йорку. Акторка знялася у стрічці.

На червоній доріжці вона постала в ефектному аутфіті від бренду Schiaparelli. На ній була чорна оксамитова сукня максі по фігурі з довгими рукавами і високою горловиною. Лук Тейлор доповнила модним чорним поясом із масивною золотою пряжкою і золотими підвісками у стилі бренду.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна взула екстравагантні чорні мюлі на шпильках і з носками у вигляді золотих пальців із чорним педикюром.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

У неї була коротка перука, макіяж із довгими накладними віями, молочний манікюр, масивні золоті сережки у вухах, каблучка і широкий браслет із цього самого комплекту.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор / © Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор разом із Леонардо ді Капріо презентувала на CinemaCon фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» від студії Warner Bros. На ній було вовняне пальто із акцентними золотими ґудзиками від Schiaparelli.

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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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