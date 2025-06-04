В оксамитовій сукні і поясі із золотими підвісками: Теяна Тейлор в ефектному образі від Schiaparelli позувала на івенті

Теяна Тейлор / © Associated Press

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Теяна Тейлор відвідала прем’єру фільму Тайлера Перрі «Straw» для Netflix, яка відбулася у готелі The Plaza у Нью-Йорку. Акторка знялася у стрічці.

На червоній доріжці вона постала в ефектному аутфіті від бренду Schiaparelli. На ній була чорна оксамитова сукня максі по фігурі з довгими рукавами і високою горловиною. Лук Тейлор доповнила модним чорним поясом із масивною золотою пряжкою і золотими підвісками у стилі бренду.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна взула екстравагантні чорні мюлі на шпильках і з носками у вигляді золотих пальців із чорним педикюром.

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Теяна Тейлор / © Associated Press

У неї була коротка перука, макіяж із довгими накладними віями, молочний манікюр, масивні золоті сережки у вухах, каблучка і широкий браслет із цього самого комплекту.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор разом із Леонардо ді Капріо презентувала на CinemaCon фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» від студії Warner Bros. На ній було вовняне пальто із акцентними золотими ґудзиками від Schiaparelli.