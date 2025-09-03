ТСН у соціальних мережах

В оксамитовій сукні із золотою вишивкою: 52-річна супермодель Єва Герцигова сяяла на червоній доріжці

Зірка продемонструвала елегантне і класичне вбрання з вишивкою.

Юлія Каранковська
Єва Герцигова

Єва Герцигова / © Associated Press

Чеська супермодель Єва Герцигова вийшла на червону доріжку 82-Венеційського кінофестивалю, який зараз у самому розпалі в Італії. Вона відвідала прем’єру фільму «Дім динаміту», що відбулася в межах заходу.

Герцигова вийшла на червону доріжку в довгій чорній оксамитовій сукні від італійського Модного дому Trussardi. Сукня була стриманою, елегантною і класичною.

Єва Герцигова у Венеції / © Associated Press

Єва Герцигова у Венеції / © Associated Press

Вбрання мало довгі рукави, підплічники, які надавали йому трохи ретроестетики, та вишивку золотим і чорним бісером у вигляді великого листя папороті на грудях і рукавах.

Образ модель доповнила манікюром і педикюром темного відтінку, прикрасами з діамантами, «мокрим» укладанням і яскравим макіяжем.

Єва Герцигова у Венеції / © Associated Press

Єва Герцигова у Венеції / © Associated Press

Модель — часта гостя на подібних заходах. Наприклад, навесні цього року вона також відвідала Каннський кінофестиваль, де продемонструвала просто приголомшливу рожеву сукню-обманку від Balenciaga, яка мала довгу спідницю спереду та коротку ззаду.

Єва Герцигова в Каннах навесні 2025 року / © Associated Press

Єва Герцигова в Каннах навесні 2025 року / © Associated Press

Єва Герцигова в Каннах навесні 2025 року / © Associated Press

Єва Герцигова в Каннах навесні 2025 року / © Associated Press

Єва Герцигова в Каннах навесні 2025 року / © Associated Press

Єва Герцигова в Каннах навесні 2025 року / © Associated Press

