- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 261
- Час на прочитання
- 1 хв
В оксамитовій сукні із золотою вишивкою: 52-річна супермодель Єва Герцигова сяяла на червоній доріжці
Зірка продемонструвала елегантне і класичне вбрання з вишивкою.
Чеська супермодель Єва Герцигова вийшла на червону доріжку 82-Венеційського кінофестивалю, який зараз у самому розпалі в Італії. Вона відвідала прем’єру фільму «Дім динаміту», що відбулася в межах заходу.
Герцигова вийшла на червону доріжку в довгій чорній оксамитовій сукні від італійського Модного дому Trussardi. Сукня була стриманою, елегантною і класичною.
Вбрання мало довгі рукави, підплічники, які надавали йому трохи ретроестетики, та вишивку золотим і чорним бісером у вигляді великого листя папороті на грудях і рукавах.
Образ модель доповнила манікюром і педикюром темного відтінку, прикрасами з діамантами, «мокрим» укладанням і яскравим макіяжем.
Модель — часта гостя на подібних заходах. Наприклад, навесні цього року вона також відвідала Каннський кінофестиваль, де продемонструвала просто приголомшливу рожеву сукню-обманку від Balenciaga, яка мала довгу спідницю спереду та коротку ззаду.
Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.