- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
В оксамитовій сукні кольору "гнилої" вишні: Ліндсей Логан вийшла у світ у шикарному образі
21 листопада в Катарі відбулася церемонія нагородження премією Fashion Trust Arabia. Серед знаменитостей, які відвідали захід, була зірка ромкомів Ліндсей Логан.
Ліндсей Логан з’явилася перед фотографами без свого чоловіка. Акторка продемонструвала приголомшливе вбрання з оксамиту — довгу сукню по фігурі від бренду The New Arrivals, вартість якої 1 350 євро. Вона була виконанан у відтінку «гнилої» вишні та зі щільного оксамиту, а в зоні декольте також прикрашена стразами.
Ліндсей доповнила це вечірнє вбрання босоніжками з бантиками від Aquazzura, в яких нещодавно також вийшла у світ Меган Маркл, і прикрасами з діамантами, яскравим макіяжем і зачіскою із зібраним волоссям.
Раніше в такій самій сукні, але в перлинного відтінку, у світ вийшла акторка Мілу Куніс, але на ній вбрання мало менш вдалий вигляд через погано подібну довжину.