В оксамитовій сукні кольору "гнилої" вишні: Ліндсей Логан вийшла у світ у шикарному образі

Ліндсей Логан / © Getty Images

Реклама

Ліндсей Логан з’явилася перед фотографами без свого чоловіка. Акторка продемонструвала приголомшливе вбрання з оксамиту — довгу сукню по фігурі від бренду The New Arrivals, вартість якої 1 350 євро. Вона була виконанан у відтінку «гнилої» вишні та зі щільного оксамиту, а в зоні декольте також прикрашена стразами.

Ліндсей доповнила це вечірнє вбрання босоніжками з бантиками від Aquazzura, в яких нещодавно також вийшла у світ Меган Маркл, і прикрасами з діамантами, яскравим макіяжем і зачіскою із зібраним волоссям.

Ліндсей Логан / © Getty Images

Раніше в такій самій сукні, але в перлинного відтінку, у світ вийшла акторка Мілу Куніс, але на ній вбрання мало менш вдалий вигляд через погано подібну довжину.

Реклама

Міла Куніс / © Associated Press