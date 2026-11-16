- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 2 хв
В оксамитовій сукні з мерехтливим коміром: Гленн Клоуз отримала почесний "Оскар"
Для виходу по золоту статуетку 79-річна акторка обрала чорне вбрання Giorgio Armani Privé, створене спеціально для неї.
Гленн Клоуз продемонструвала ефектний вечірній аутфіт на церемонії Governors Awards у Лос-Анджелесі.
На заході акторка позувала у приталеній чорній оксамитовій сукні Giorgio Armani Privé з довгими рукавами, чіткою лінією плечей і невеликим шлейфом.
Вбрання мало об’ємний комір, щедро розшитий сріблястими лелітками і бісером. Це оздоблення тягнулася до самого подолу.
Клоуз доповнила вбрання чорним клатчем, сережками-підвісками і масивною каблучкою. Вона зробила хвилясте укладання і макіяж з сірими мерехтливими тінями і ніжно-рожевим блиском.
Гленн Клоуз отримала свою першу статуетку «Оскар». Рада керівників Американської кіноакадемії відзначила акторку за внесок у кінематограф. Президентка Академії Лінетт Говелл Тейлор наголосила на її емоційному діапазоні і здатності втілювати на екрані складних персонажів.
За свою кар’єру Клоуз вісім разів номінувалася на «Оскар» і жодного разу не перемогла в конкурсній категорії. Серед ролей, за які її висували, — Дженні Філдс у фільмі «Світ за Гарпом» та Алекс Форрест у «Фатальному потязі». За кількістю акторських номінацій без перемоги Клоуз ділить рекорд із Пітером О’Тулом.
Статуетку Клоуз вручив її давній друг Джон Малкович. Перш ніж узяти нагороду, акторка на мить завмерла, а потім кілька секунд розглядала її. У промові Клоуз, ледь стримуючи сльози, сказала, що найбільша честь для неї — бути в одній залі з людьми, чия робота надихала її й спонукала ставати кращою.