Гленн Клоуз / © Associated Press

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Гленн Клоуз продемонструвала ефектний вечірній аутфіт на церемонії Governors Awards у Лос-Анджелесі.

На заході акторка позувала у приталеній чорній оксамитовій сукні Giorgio Armani Privé з довгими рукавами, чіткою лінією плечей і невеликим шлейфом.

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Гленн Клоуз / © Associated Press

Вбрання мало об’ємний комір, щедро розшитий сріблястими лелітками і бісером. Це оздоблення тягнулася до самого подолу.

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Гленн Клоуз / © Associated Press

Клоуз доповнила вбрання чорним клатчем, сережками-підвісками і масивною каблучкою. Вона зробила хвилясте укладання і макіяж з сірими мерехтливими тінями і ніжно-рожевим блиском.

Гленн Клоуз отримала свою першу статуетку «Оскар». Рада керівників Американської кіноакадемії відзначила акторку за внесок у кінематограф. Президентка Академії Лінетт Говелл Тейлор наголосила на її емоційному діапазоні і здатності втілювати на екрані складних персонажів.

Гленн Клоуз / © Associated Press

За свою кар’єру Клоуз вісім разів номінувалася на «Оскар» і жодного разу не перемогла в конкурсній категорії. Серед ролей, за які її висували, — Дженні Філдс у фільмі «Світ за Гарпом» та Алекс Форрест у «Фатальному потязі». За кількістю акторських номінацій без перемоги Клоуз ділить рекорд із Пітером О’Тулом.

Статуетку Клоуз вручив її давній друг Джон Малкович. Перш ніж узяти нагороду, акторка на мить завмерла, а потім кілька секунд розглядала її. У промові Клоуз, ледь стримуючи сльози, сказала, що найбільша честь для неї — бути в одній залі з людьми, чия робота надихала її й спонукала ставати кращою.

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Гленн Клоуз / © Associated Press

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