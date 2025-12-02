ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

В оксамитовому бікіні та капелюсі: топмодель Алессандра Амбросіо блиснула фігурою на Гаваях

Бразилійка знову полетіла на відпочинок і показала перші фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо - показала у своєму Instagram серію фото з відпочинку на Гаваях. Зірка часто проводить час біля океану і радує своїх підписників пляжними знімками.

На нових фото в Мережі модель позувала в оксамитовому бікіні, капелюсі з зав’язаною на ньому хусткою і з численними аксесуарами на руках і шиї. «Магія Гаваїв», — написала дівчина під фото.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Зазначимо, Але — не тільки успішна модель, а й мама двох дітей: 17-річної доньки Ані та сина Ноа, якому в травні цього року виповнилося 13 років. Їхній батько — колишній бойфренд моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нещодавно Алессандра виходила у світ з донькою, вони відвідали презентацію фільму «Секретний агент». Аня одягла на прем’єру чорну сукню з халтером, а також туфлі на платформі Gucci і доповнила образ чорною сумочкою та мінімальною кількістю прикрас. А її мама — світлу сукню з довгими рукавами, яку доповнила невеликою сумкою від Dolce & Gabbana.

/ © Getty Images

© Getty Images

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросио_2 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie