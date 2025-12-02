В оксамитовому бікіні та капелюсі: топмодель Алессандра Амбросіо блиснула фігурою на Гаваях

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо - показала у своєму Instagram серію фото з відпочинку на Гаваях. Зірка часто проводить час біля океану і радує своїх підписників пляжними знімками.

На нових фото в Мережі модель позувала в оксамитовому бікіні, капелюсі з зав’язаною на ньому хусткою і з численними аксесуарами на руках і шиї. «Магія Гаваїв», — написала дівчина під фото.

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо

Зазначимо, Але — не тільки успішна модель, а й мама двох дітей: 17-річної доньки Ані та сина Ноа, якому в травні цього року виповнилося 13 років. Їхній батько — колишній бойфренд моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо

Нещодавно Алессандра виходила у світ з донькою, вони відвідали презентацію фільму «Секретний агент». Аня одягла на прем’єру чорну сукню з халтером, а також туфлі на платформі Gucci і доповнила образ чорною сумочкою та мінімальною кількістю прикрас. А її мама — світлу сукню з довгими рукавами, яку доповнила невеликою сумкою від Dolce & Gabbana.

© Getty Images