- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
В оксамитовому корсеті і з пишним шлейфом: Демі Мур в ефектній сукні сяяла на галавечорі
63-річна акторка обрала для свого виходу кутюрне вбрання від Standing Ground.
Демі Мур стала гостею галавечора Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. На світському заході вона продемонструвала ефектний вечірній образ.
Акторка одягла сукню Standing Ground із кутюрної колекції осінь-зима 2026. Вбрання поєднувало чорний оксамитовий корсетний топ без бретельок і пишну спідницю приглушеного бузкового відтінку з драпуванням і довгим шлейфом.
Вуха Мур прикрасила діамантовими довгими сережками-люстрами, а на руці був широкий браслет і каблучка з цього комплекту.
Демі зібрала волосся в елегантну високу зачіску, зробила макіяж з чорною підводкою, рожевими рум’янами та рожевою помадою. Лук завершив довгий червоний манікюр.
Нагадаємо, Демі Мур з наймолодшою донькою в оригінальних костюмах прийшли на церемонію.