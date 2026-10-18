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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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89
Час на прочитання
1 хв

В оксамитовому корсеті і з пишним шлейфом: Демі Мур в ефектній сукні сяяла на галавечорі

63-річна акторка обрала для свого виходу кутюрне вбрання від Standing Ground.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур стала гостею галавечора Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. На світському заході вона продемонструвала ефектний вечірній образ.

Акторка одягла сукню Standing Ground із кутюрної колекції осінь-зима 2026. Вбрання поєднувало чорний оксамитовий корсетний топ без бретельок і пишну спідницю приглушеного бузкового відтінку з драпуванням і довгим шлейфом.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Вуха Мур прикрасила діамантовими довгими сережками-люстрами, а на руці був широкий браслет і каблучка з цього комплекту.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі зібрала волосся в елегантну високу зачіску, зробила макіяж з чорною підводкою, рожевими рум’янами та рожевою помадою. Лук завершив довгий червоний манікюр.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур з наймолодшою донькою в оригінальних костюмах прийшли на церемонію.

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