В оксамитовому корсеті і з пишним шлейфом: Демі Мур в ефектній сукні сяяла на галавечорі

Демі Мур / © Associated Press

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Демі Мур стала гостею галавечора Academy Museum Gala, який відбувся у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. На світському заході вона продемонструвала ефектний вечірній образ.

Акторка одягла сукню Standing Ground із кутюрної колекції осінь-зима 2026. Вбрання поєднувало чорний оксамитовий корсетний топ без бретельок і пишну спідницю приглушеного бузкового відтінку з драпуванням і довгим шлейфом.

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Демі Мур / © Associated Press

Вуха Мур прикрасила діамантовими довгими сережками-люстрами, а на руці був широкий браслет і каблучка з цього комплекту.

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Демі Мур / © Associated Press

Демі зібрала волосся в елегантну високу зачіску, зробила макіяж з чорною підводкою, рожевими рум’янами та рожевою помадою. Лук завершив довгий червоний манікюр.

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, Демі Мур з наймолодшою донькою в оригінальних костюмах прийшли на церемонію.

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