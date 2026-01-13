- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 1 хв
В оксамитовому піджаку і з метеликом: зірка серіалу "Гра в кальмара" з’явився на премії "Золотий глобус"
55-річний Лі Бьонхон в образі total black і з усмішкою позував на червоній доріжці світського заходу.
Зірка телесеріалу «Гра в кальмара» Лі Бьонхон відвідав церемонію вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз.
Він був номінований на найкращого актора у мюзиклі або комедії за гру у фільмі Пак Чхан-ука «Іншого вибору немає». Але перемогу у цій категорії отримав Тімоті Шаламе за гру у фільмі «Марті Супрем».
На червону доріжку актор вийшов в елегантному образі total black. На ньому був оксамитовий двобортний піджак, чорна сорочка з метеликом і класичні штани. Вбрання Лі скомбінував із чорними лакованими туфлями. На руці у нього були браслети з намистинами.