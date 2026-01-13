ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
59
1 хв

В оксамитовому піджаку і з метеликом: зірка серіалу "Гра в кальмара" з’явився на премії "Золотий глобус"

55-річний Лі Бьонхон в образі total black і з усмішкою позував на червоній доріжці світського заходу.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лі Бьонхон

Лі Бьонхон / © Associated Press

Зірка телесеріалу «Гра в кальмара» Лі Бьонхон відвідав церемонію вручення премії «Золотий глобус» у Беверлі-Гіллз.

Лі Бьонхон / © Associated Press

Лі Бьонхон / © Associated Press

Він був номінований на найкращого актора у мюзиклі або комедії за гру у фільмі Пак Чхан-ука «Іншого вибору немає». Але перемогу у цій категорії отримав Тімоті Шаламе за гру у фільмі «Марті Супрем».

Лі Бьонхон / © Associated Press

Лі Бьонхон / © Associated Press

На червону доріжку актор вийшов в елегантному образі total black. На ньому був оксамитовий двобортний піджак, чорна сорочка з метеликом і класичні штани. Вбрання Лі скомбінував із чорними лакованими туфлями. На руці у нього були браслети з намистинами.

Лі Бьонхон / © Associated Press

Лі Бьонхон / © Associated Press

59
