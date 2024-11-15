В окулярах-авіаторах і куртці від Ірини Білик: Павло Зібров у стильному луку з'явився у кліпі на пісню "Очі дівочі"

Павло Зібров презентував нову яскраву відеороботу на пісню "Очі дівочі" з нового альбому "Любов може все".

"Очі дівочі" – це легка і мелодійна композиція, присвячена чарівності та загадковій силі жіночих очей, написана у 1994 році Павлом Зібровим (музика) та Юрієм Рибчинським (текст). А цьогоріч артист дав нове дихання своєму хіту, презентувавши його у новому альбомі.

Павло Зібров

"Очі – символ не лише зовнішньої привабливості, а й внутрішнього світу. Дівочі очі сповнені таємниці, вони притягують і зачаровують, розпалюючи в серці почуття кохання та стають уособленням тієї магнетичної сили, яка з’єднує людей, даючи можливість краще зрозуміти одне одного без слів. Ця пісня сповнена ностальгією, першими побаченнями та магією очей", – поділився Павло Миколайович.

Павло Зібров

У відеороботі артист постав у стильному образі. На ньому була чорна джинсова куртка, яку йому на день народження подарувала зіркова подруга Ірина Білик, і чорно-біла футболка з принтом. Лук Павло Миколайович доповнив сонцезахисними окулярами-авіаторами.

Павло Зібров

Кліп вже доступний на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва, а альбом – на всіх стрімінгових майданчиках.

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