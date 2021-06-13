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В окулярах Saint Laurent і золотих прикрасах: стильна Гейлі Бібер сходила на тренування

В окулярах Saint Laurent і золотих прикрасах: стильна Гейлі Бібер сходила на тренування

Гейлі Бібер / Getty Images

24-річна модель тримає себе в формі.

Американська модель і дружина Джастіна Бібера Гейлі регулярно ходить на тренування, тому потрапляє під приціл фотографів, які чекають її біля спортзалу. Кілька днів тому дівчина в чергове стала їхньою мішенню.

Того дня на моделі був спортивний комплект оливкового кольору від бренду Tavi Noir, який вона поєднала з чорними сандалями Giaborghini і кофтою білого кольору. З аксесуарів на ній були сонцезахисні окуляри Saint Laurent, в яких ми її вже бачили раніше і золоті сережки.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Getty Images

Після тренування Гейлі вирішила зав'язати светр на талії і таким чином можна помітити, що у неї на шиї є ще й кілька ланцюжків від Anita Ko та Fallon Jewelry.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Getty Images

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