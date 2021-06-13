В окулярах Saint Laurent і золотих прикрасах: стильна Гейлі Бібер сходила на тренування

24-річна модель тримає себе в формі.

Американська модель і дружина Джастіна Бібера Гейлі регулярно ходить на тренування, тому потрапляє під приціл фотографів, які чекають її біля спортзалу. Кілька днів тому дівчина в чергове стала їхньою мішенню.

Також читайте У джинсах і кроптопі: Гейлі Бібер сходила з чоловіком до модного ресторану

Того дня на моделі був спортивний комплект оливкового кольору від бренду Tavi Noir, який вона поєднала з чорними сандалями Giaborghini і кофтою білого кольору. З аксесуарів на ній були сонцезахисні окуляри Saint Laurent, в яких ми її вже бачили раніше і золоті сережки.

Гейлі Бібер / Getty Images

Після тренування Гейлі вирішила зав'язати светр на талії і таким чином можна помітити, що у неї на шиї є ще й кілька ланцюжків від Anita Ko та Fallon Jewelry.

Гейлі Бібер / Getty Images

Читайте також: У бікіні і светрі: Гейлі Бібер показала ідеальну фігуру

Гейлі Бібер на вулицях Лос-Анджелеса (17 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання