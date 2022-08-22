В окулярах-сердечках і купальнику з камінням: Белла Торн продемонструвала гламурний пляжний лук

Белла Торн обожнює прикраси, аксесуари і яскраві образи. Навіть на пляж вона обирає все яскраве і найкраще.

В Instagram дівчина продемонструвала свій гламурний аутфіт, в якому вона прийшла позасмагати і поплавати.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

На Беллі був жовтий топ-ліф, розшитий камінням, і рожеві плавки із різнокольоровим камінням. Талію вона прикрасила поясом із кольоровими метеликами. Купальник чудово сидів на її стрункій фігурі.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Образ Торн доповнила рожевими окулярами у вигляді сердець зі стразами, браслетами, каблучками, годинником і широким ланцюгом на шиї із логотипом Chanel.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Рожево-перламутровий довгий манікюр завершив яскравий лук акторки.

Зірка похизувалася не лише підтягнутою фігурою, пружними сідницями, а й звабливим декольте.

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Белла Торн / Фото: Instagram Белли Торн

Нагадаємо, минулого року Белла зі своїм коханим - музикантом Бенджаміном Масколою - влаштували гучну вечірку на честь своїх заручин. Світлини зі свята вони опублікували на своїх сторінках в Instagram. Для такої події Торн обрала ефектний образ lady in red. Спочатку вона з'явилася у розкішній червоній сукні від Valdrin Sahiti зі шлейфом, високим розрізом до талії, з оголеними плечима і відвертим декольте.

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