В олімпійці кольору бургунді і штанях зі стразами: Шер на заході у Санта-Моніці

Шер відвідала прем’єру гастрольної циркової п'єси Cirque du Soleil "KOOZA" у Санта-Моніці.

Для цієї події вона обрала чорну вкорочену дуту куртку, олімпійку кольору бургунді на блискавці і мішкуваті штани винного відтінку, прикрашені стразами, і з накладними кишенями.

Шер / Фото: Getty Images

Лук співачка доповнила чорними чоботами на високій грубій підошві. У неї було об'ємне хвилясте укладання, макіяж з прозорим блиском на губах і французький манікюр зі стразами. На шиї у неї було діамантове намисто, а на пальцях – каблучки з камінням.

Нагадаємо, Шер відвідала відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку. Суперзірка прийшла на івент у супроводі свого 38-річного бойфренда. Вона була одягнена у тренч із поясом, боді з пікантним декольте і штани-палацо зі стрілками.

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