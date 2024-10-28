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В олімпійці кольору бургунді і штанях зі стразами: Шер на заході у Санта-Моніці

В олімпійці кольору бургунді і штанях зі стразами: Шер на заході у Санта-Моніці

В олімпійці кольору бургунді і штанях зі стразами: Шер на заході у Санта-Моніці

Шер / Фото: Getty Images

78-річна артистка у стильному луку завітала на прем'єру п'єси.

Шер відвідала прем’єру гастрольної циркової п'єси Cirque du Soleil "KOOZA" у Санта-Моніці.

Для цієї події вона обрала чорну вкорочену дуту куртку, олімпійку кольору бургунді на блискавці і мішкуваті штани винного відтінку, прикрашені стразами, і з накладними кишенями.

Шер / © Getty Images
Шер / Фото: Getty Images

Лук співачка доповнила чорними чоботами на високій грубій підошві. У неї було об'ємне хвилясте укладання, макіяж з прозорим блиском на губах і французький манікюр зі стразами. На шиї у неї було діамантове намисто, а на пальцях – каблучки з камінням.

Нагадаємо, Шер відвідала відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку. Суперзірка прийшла на івент у супроводі свого 38-річного бойфренда. Вона була одягнена у тренч із поясом, боді з пікантним декольте і штани-палацо зі стрілками. 

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