В олімпійці кольору бургунді і штанях зі стразами: Шер на заході у Санта-Моніці

78-річна артистка у стильному луку завітала на прем'єру п'єси.
Шер відвідала прем’єру гастрольної циркової п'єси Cirque du Soleil "KOOZA" у Санта-Моніці.
Для цієї події вона обрала чорну вкорочену дуту куртку, олімпійку кольору бургунді на блискавці і мішкуваті штани винного відтінку, прикрашені стразами, і з накладними кишенями.
Лук співачка доповнила чорними чоботами на високій грубій підошві. У неї було об'ємне хвилясте укладання, макіяж з прозорим блиском на губах і французький манікюр зі стразами. На шиї у неї було діамантове намисто, а на пальцях – каблучки з камінням.
Нагадаємо, Шер відвідала відкриття флагманського магазину бренду Burberry у Нью-Йорку. Суперзірка прийшла на івент у супроводі свого 38-річного бойфренда. Вона була одягнена у тренч із поясом, боді з пікантним декольте і штани-палацо зі стрілками.
Читайте також:
- Як завжди, молода і красива: 78-річна Шер із сином з'явилася на прем'єрі фільму жахів
- У рваних штанях і за руку з 37-річним коханим: стильна Шер відвідала вечірку в Італії
- Вау, яка: 77-річна Шер відвідала музичну церемонію з молодим бойфрендом