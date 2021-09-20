В оливковій білизні з мереживом: фіналістка "Холостяка-10" звабливо позувала на колінах

В оливковій білизні з мереживом: фіналістка "Холостяка-10" звабливо позувала на колінах

Дана Оханська показала фоловерам нову світлину з пікантної фотосесії.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – опублікувала в Instagram нову пікантну світлину. На ній красуня постала в оливковій спідній білизні з мереживом, яка чудово сиділа на її стрункій сексуальній фігурі.

Образ Дана доповнила укладанням з локонами та макіяжем з акцентом на бронзових рум'янах.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Оханська звабливо позувала на колінах біля рослини у горщику та крісла.

""Жити треба зараз", - сказала моя психологиня. А я от постійно думаю на декілька років вперед. І якщо в справах професійних ця риса часто допомагає, то в особистому житті… Ну так собі.

Я люблю все планувати. І люблю тут і зараз знати, а як буде через рік-два-три. Хоча би приблизно. Але стосунки - річ дуже непередбачувана. І передбачити, куди ви "зайдете" в майбутньому, майже неможливо. Я все ніяк не можу прийняти цю істину і насолоджуватися "процесом", відпустивши всі свої "а раптом"", - поділилася Дана під фото.

Раніше Дана показала, як у синьому бікіні засмагала біля басейну.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

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