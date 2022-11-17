В оливковій сукні та сумкою-яблуком: модель plus-size Ешлі Грем на галавечорі

Цього року на календарі вона з'явилась уперше.

Модель Ешлі Грем відвідала галавечір присвячений новому календарю Pirelli 2023, захід відбувся в ангарі Bicocca у Мілані. Календар 2023 вийшов під назвою "Любовні листи музі" і був знятий австралійською фотографкою Еммою Саммертон.

Фотографка у своїй роботі хотіла віддати шану групі "видатних жінок" — художницям, активісткам, спортсменкам, які її надихали. Також вона постаралася створити на фото казкові світи, які могли б розповідати історії цих жінок, тому кожна з моделей, що брала участь у зніманні, вжилася у певний образ.

Ешлі Грем цього року знімалася для Pirelli уперше. На заході вона з'явилася в ефектній сукні від Etro оливкового кольору з глибоким декольте та розрізом. Сукня також мала дві декоративні білі бретельки, прикрашені бісером.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Образ моделі доповнили великі золоті сережки, туфлі золотого відтінку з ремінцями декорованими стразами та мінісумка на ланцюжках у формі яблука.

Ешлі Грем, Гвіневра Ван Сенус, фотограф Емма Саммертон, моделі Лорен Вассер та Прешес Лі / Фото: Associated Press

Днем раніше Ешлі відвідала пресконференцію, де обговорила свою появу в календарі. Вона показала пресі своє фото.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

На моделі була чорна сукня з жатою тканиною, чорні босоніжки зі стразами та прикраси від Tiffany & Co.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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