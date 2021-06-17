В оливковій толстовці і з хрестиком на грудях: красивий Олег Винник спокушає шанувальниць

Співак опублікував у соцмережі свої нові фото.

Олег Винник вирішив потішити своїх прихильниць в Instagram новими світлинами. Артист виклав знімки авторства Viktor Okremov. На них він постав в оливковій толстовці на блискавці, яку до половини розстебув, та в темних джинсах. На шиї у Олега висів хрестик, а на руках були браслет, часи і перстень.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Як ви там? Як розпочали літо? Розповідайте", - підписав Винник знімки.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

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Олег звабливо дивився в об'єктив фотокамери. І недаремно, адже цей погляд просто покорив його вовчиць, які у коментарях до фото почали зізнаватися йому у коханні та симпатії:

"Господи, якийсь же красивий!!! Шикарний, брутальний, з чудовим незабутнім голосом!", "Прекрасний! Чому такий гарний?", "Олеже, зустрічати літо під ваші пісні завждипрекрасно. І вже дуже хочеться махнути на берег океану", "Милий єдиний, довгоочікуваний, чекаемо завжди, дякуємо Богу, що ти є у нас", "Красунчику, наш єдиний діамант кохання. Олеже, так звичайно розпочали літо, поїдемо відпочивати на Балі. Ви як завжди неперевершені, фото чудові, найкращі. Безмежно люблю вас".

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