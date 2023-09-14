В оливковому бікіні: учасниця "Холостяка-12" похизувалася сексуальною фігурою

Марина Голд любить фотографуватися у купальниках, які підкреслюються її спокусливі форми.

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – Марина Голд – знялася у новому пікантному фотосеті, який опублікувала в Instagram.

Дівчина постала перед фотокамерою у стильному бікіні оливкового кольору на зав'язках.

Марина Голд/Instagram

Марина спокусливо похизувалася сексуальною фігурою. Вона продемонструвала пишне декольте і пружні сідниці.

Марина Голд/Instagram

Марина Голд/Instagram

Марина Голд/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Марина Голд у чорному купальнику з білою облямівкою блиснула накачаною п'ятою точкою.

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