В оливковому костюмі і сітчатому топі: Сальма Гаєк у стильному аутфіті приїхала на приватну вечерю

Папараці заскочили Сальму Гаєк, коли вона прибула на приватну вечерю, організовану Модним домом Gucci у Лондоні.

Акторка мала чудовий вигляд в оливковому замшевому костюмі, що складався із жакета з накладними клапанами і спідниці до колін, і вязаному сітчатому топі в тон, у якому можна розгледіти її пишний і сексуальний бюст.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Аутфіт Сальма доповнила золотими босоніжками на шпильках і білою сумкою з бамбуковою ручкою від Gucci, вартістю 3500 доларів.

Гаєк зробила укладання з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку, молочний манікюр, червоний педикюр, у вухах у неї були сережки-кільця, а на пальці – каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, Сальма Гаєк на світській вечері в Лондоні з'явилася в ефектному образі від Gucci в одному з найтрендовіших відтінків 2024 року — марсала. Вона одягла сукню на тонких бретельках, яка підкреслювала її талію, а також декольте.

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