В оливковому костюмі і сітчатому топі: Сальма Гаєк у стильному аутфіті приїхала на приватну вечерю

57-річна акторка, як завжди, мала ефектний вигляд.
Папараці заскочили Сальму Гаєк, коли вона прибула на приватну вечерю, організовану Модним домом Gucci у Лондоні.
Акторка мала чудовий вигляд в оливковому замшевому костюмі, що складався із жакета з накладними клапанами і спідниці до колін, і вязаному сітчатому топі в тон, у якому можна розгледіти її пишний і сексуальний бюст.
Аутфіт Сальма доповнила золотими босоніжками на шпильках і білою сумкою з бамбуковою ручкою від Gucci, вартістю 3500 доларів.
Гаєк зробила укладання з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку, молочний манікюр, червоний педикюр, у вухах у неї були сережки-кільця, а на пальці – каблучка з великим каменем.
Нагадаємо, Сальма Гаєк на світській вечері в Лондоні з'явилася в ефектному образі від Gucci в одному з найтрендовіших відтінків 2024 року — марсала. Вона одягла сукню на тонких бретельках, яка підкреслювала її талію, а також декольте.
Читайте також:
- Одягла мереживну сукню і не стала зафарбовувати сивину: Сальма Гаєк із чоловіком на вечері в Єлисейському палаці
- У чорному та лавандовому: Сальма Гаєк вийшла у світ і продемонструвала два ефектні вбрання
- З однією бретелькою та на величезних платформах: Сальма Гаєк на шоу Gucci в Лондоні