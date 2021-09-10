В оливковому міні і нюдових мюлях: Алессандра Амбросіо в Нью-Йорку

В оливковому міні і нюдових мюлях: Алессандра Амбросіо в Нью-Йорку

Бразильську модель зазнімкували під час прогулянки в Нью-Йорку.

Зірка приїхала сюди, щоб відвідати кілька заходів. Зокрема і показ DUNDAS x REVOLVE NYFW Runway Show, що відбувся вчора, 8 вересня, в Casa Cipriani.

На прогулянку Алессандра одягла мініатюрну сукню оливкового кольору з поясом на талії і взула нюдові мюлі на підборах. Через плече у манекенниці висіла бежева сумка, а на обличчі були сонцезахисні окуляри в білій оправі. У моделі було розпущене волосся, а у вухах сяяли маленькі сережки, макіяж Алє зробила денний в натуральних відтінках, а нігті нафарбувала різнокольоровими лаками.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Зазвичай для повсякденних прогулянок Амбросіо вибирає більш зручні варіанти одягу. Але не цього разу. Все ж таки до Нью-Йорка вона прилетіла у справах.

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