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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
354
Час на прочитання
1 хв

В оливковій спідниці та пудровому плащі: папараці заскочили Дженніфер Лопес із сестрою у Парижі

Артистка підкорює стритстайл-хроніки під час Тижня високої моди в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес продовжує демонструвати бездоганний стиль під час перебування у Парижі, куди вона приїхала на модні покази.

Цього разу папараці заскочили попзірку, коли вона прямувала зі своєю сестрою Ліндою на фешнівент. Артистка була одягнена в легкий пудрово-рожевий плащ вільного крою з об’ємними рукавами, молочний шовковий топ та оливкову спідницю міді незвичайного асиметричного крою, драпування та об’ємні складки якої зробили її головним акцентом образу.

Дженніфер Лопес із сестрою / © Getty Images

Дженніфер Лопес із сестрою / © Getty Images

Образ Лопес доповнила пластиковими мюлями на високих шпильках і бежевою замшевою сумкою з золотистими ланцюжками-ручками. У неї була стильна зачіска з випущеними пасмами, макіяж з темно-бежевою помадою та елегантні золоті сережки у вухах.

Лінда обрала для свого виходу елегантний штанний костюм запорошено-рожевого відтінку, білий топ і леопардову сумочку.

Нагадаємо, минулого разу Джей Ло з’явилася на вулицях Парижа в об’ємній білій сорочці зі страусовим пір’ям.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
354
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