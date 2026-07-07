В оливковій спідниці та пудровому плащі: папараці заскочили Дженніфер Лопес із сестрою у Парижі

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Реклама

Дженніфер Лопес продовжує демонструвати бездоганний стиль під час перебування у Парижі, куди вона приїхала на модні покази.

Цього разу папараці заскочили попзірку, коли вона прямувала зі своєю сестрою Ліндою на фешнівент. Артистка була одягнена в легкий пудрово-рожевий плащ вільного крою з об’ємними рукавами, молочний шовковий топ та оливкову спідницю міді незвичайного асиметричного крою, драпування та об’ємні складки якої зробили її головним акцентом образу.

Дженніфер Лопес із сестрою / © Getty Images

Образ Лопес доповнила пластиковими мюлями на високих шпильках і бежевою замшевою сумкою з золотистими ланцюжками-ручками. У неї була стильна зачіска з випущеними пасмами, макіяж з темно-бежевою помадою та елегантні золоті сережки у вухах.

Реклама

Лінда обрала для свого виходу елегантний штанний костюм запорошено-рожевого відтінку, білий топ і леопардову сумочку.

Нагадаємо, минулого разу Джей Ло з’явилася на вулицях Парижа в об’ємній білій сорочці зі страусовим пір’ям.

Новини партнерів