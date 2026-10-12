В оливковій сукні на одне плече: красива Ханна Веддінгем сяяла на церемонії в Лондоні

Ханна Веддінгем / © Associated Press

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Ханна Веддінгем відвідала церемонію вручення премії Albie Awards 2026, організовану Фондом Клуні за справедливість, у Музеї природничої історії в Лондоні.

Акторка постала там в оливковій сукні максі з металізованим блиском. Вбрання мало асиметричний верх на одне плече та м’яке драпірування на грудях і талії.

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Ханна Веддінгем / © Associated Press

Сукня облягала фігуру та злегка розширювалася донизу. Особливого ефекту додавав довгий відріз тканини, який спадав із плеча до підлоги, утворюючи своєрідний кейп. Лук Ханна доповнила золотистими босоніжками, які ледь визирали з-під подолу.

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Ханна Веддінгем / © Associated Press

Вуха зірка прикрасила золотими сережками з камінням і кафом, а на її руці сяяла каблучка з темним каменем.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Веддінгем зробила хвилясте укладання з підкрученими кінчиками. В макіяжі вона підкреслила очі довгими віями, додала рожевих рум’ян і нафарбувала губи рожевою помадою з блиском, а завершував її аутфіт світлий манікюр.

Ханна Веддінгем / © Associated Press

Перед фотографами Ханна усміхалася, грайливо позувала та надсилала їм повітряні поцілунки.

Нагадаємо, Ханна Веддінгем у червоній сукні і білих мюлях з’явилася на Вімблдоні.

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