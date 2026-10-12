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- Шоу-бізнес
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В оливковій сукні на одне плече: красива Ханна Веддінгем сяяла на церемонії в Лондоні
52-річна акторка елегантним вбранням підкреслила фігуру.
Ханна Веддінгем відвідала церемонію вручення премії Albie Awards 2026, організовану Фондом Клуні за справедливість, у Музеї природничої історії в Лондоні.
Акторка постала там в оливковій сукні максі з металізованим блиском. Вбрання мало асиметричний верх на одне плече та м’яке драпірування на грудях і талії.
Сукня облягала фігуру та злегка розширювалася донизу. Особливого ефекту додавав довгий відріз тканини, який спадав із плеча до підлоги, утворюючи своєрідний кейп. Лук Ханна доповнила золотистими босоніжками, які ледь визирали з-під подолу.
Вуха зірка прикрасила золотими сережками з камінням і кафом, а на її руці сяяла каблучка з темним каменем.
Веддінгем зробила хвилясте укладання з підкрученими кінчиками. В макіяжі вона підкреслила очі довгими віями, додала рожевих рум’ян і нафарбувала губи рожевою помадою з блиском, а завершував її аутфіт світлий манікюр.
Перед фотографами Ханна усміхалася, грайливо позувала та надсилала їм повітряні поцілунки.
Нагадаємо, Ханна Веддінгем у червоній сукні і білих мюлях з’явилася на Вімблдоні.