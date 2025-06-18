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- Шоу-бізнес
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В оливковій сукні вільного фасону: Шерон Стоун відвідала показ Max Mara
У Неаполі в Королівському палаці Казерті відбувся показ круїзної колекції бренду Max Mara.
Серед запрошених селебріті була акторка Шерон Стоун — голлівудська зірка та лауреатка багатьох престижних нагород.
Для модного шоу в Італії Шерон одягла довгу сукню з шовкового сатину, виконану в оливковому кольорі.
Вбрання було вільного фасону, мало довгі рукави та невеликий напуск на талії. Доповнила сукню Стоун золотими туфлями на підборах, невеликою золотою сумкою з короткими ручками та сонцезахисними окулярами.
Також показ нової колекції Max Mara відвідала ще одна голлівудська зірка — акторка Гвінет Пелтроу. Вона одягла трикотажний костюм, який включав топ зі стразами та спідницю-міді.
Італію Шерон Стоун відвідала невдовзі після того, як її помітили папараці у Беверлі-Гіллз. Тоді акторка-суперзірка показала стильний спосіб додати хустку у свій образ — зав’язала її на штанах.