В оливковій сукні вільного фасону: Шерон Стоун відвідала показ Max Mara

Шерон Стоун / © Getty Images

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Серед запрошених селебріті була акторка Шерон Стоун — голлівудська зірка та лауреатка багатьох престижних нагород.

Для модного шоу в Італії Шерон одягла довгу сукню з шовкового сатину, виконану в оливковому кольорі.

Шерон Стоун / © Getty Images

Вбрання було вільного фасону, мало довгі рукави та невеликий напуск на талії. Доповнила сукню Стоун золотими туфлями на підборах, невеликою золотою сумкою з короткими ручками та сонцезахисними окулярами.

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Також показ нової колекції Max Mara відвідала ще одна голлівудська зірка — акторка Гвінет Пелтроу. Вона одягла трикотажний костюм, який включав топ зі стразами та спідницю-міді.

Джої Кінг, Гвінет Пелтроу, Шерон Стоун і Хейлі Етвелл / © Getty Images

Італію Шерон Стоун відвідала невдовзі після того, як її помітили папараці у Беверлі-Гіллз. Тоді акторка-суперзірка показала стильний спосіб додати хустку у свій образ — зав’язала її на штанах.

Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images