В оливковому штанному костюмі: стильну Блейк Лайвлі заскочили біля будівлі суду
Блейк Лайвлі залишила суд після шести годин переговорів з Джастіном Бальдоні, з яким їм так і не вдалося досягти угоди.
Акторку зазнімкували на виході з федерального суду в Нью-Йорку після попереднього слухання щодо врегулювання суперечки між Лайвлі та Бальдоні. Блейк була зі своїм адвокатом Майклом Готтлебом.
Лайвлі була одягнена у двобортний оливковий костюм, рожеву сорочку у смужку та жилет також у смужку. У неї в руках була замшева зелена сумка, а на жакеті була пришпилена брошка у вигляді п'ятилистої конюшини на удачу. Взута Лайвлі була в ботильйони на підборах, волосся вона розпустила і зробила денний макіяж, а також уклала довге волосся і доповнила діловий образ кількома сережками.
Більше року після подання скарги, в якій Бальдоні звинувачується в сексуальних домаганнях і помсти на знімальному майданчику фільму "Покинь, якщо кохаєш", у якому обидва зіграли головні ролі. Сторони намагаються врегулювати суперечку, але поки що безрезультатно.