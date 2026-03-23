В оливкових відтінках: Аманда Голден у шкіряному костюмі і дублянці з хутром з’явилася у Лондоні
55-річна британська радіоведуча продемонструвала новий стильний лук.
Аманда Голден потрапила до обʼєктивів папараці, коли виходила зі своєї роботи — студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast.
Телеведуча обрала цього разу лук в оливкових відтінках. На ній була дублянка з хутром і шкіряне вбрання, що складалося з топа і довгої спідниці.
Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями із золотими гострими носками та чорною сумкою. У Голден було стильне укладання з локонами, ніжний макіяж із рожевою помадою і масивні сонцезахисні окуляри на обличчі.
Нагадаємо, раніше Аманда Голден вийшла у світ у класичному чорному пальті і чорно-зеленій картатій спідниці.