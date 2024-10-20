В оперних рукавичках і сукні з вирізом на спині: Ніколь Кідман в образі від Balenciaga з'явилася на галаконцерті

Ніколь Кідман відвідала щорічний галавечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі.

Акторка продемонструвала на заході вечірній образ у лаконічній чорній сукні максі від Balenciaga, амбасадокрою якого вона є від 2023 року. Вбрання було без рукавів і мало невеликий шлейф та виріз на спині, прикрашений бантом.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Аутфіт Ніколь доповнила чорними оперними рукавичками і чорними гостроносими туфлями.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Волосся зірка накрутила в локони і зібрала у низький хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із пишними віями, вуха прикрасила круглими сережками з діамантами, а на руці був годинник із чорним ремінцем.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ніколь Кідман потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Вона була одягнена просто та зручно – поєднала чорну водолазку з довгими рукавами та сірі вільні штани.

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