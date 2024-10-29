В оперних рукавичках і з високою зачіскою: стильна Сіара позувала на церемонії у Нью-Йорку

Артистка прийшла на івент у вбранні від Vera Wang.

Сіара відвідала церемонію вручення нагород CFDA 2024, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Для такої події вона обрала стильний образ у класичних кольорах із кутюрної колекції весна-літо 2024 бренду Vera Wang. На артистці був білий топ і чорна довга спідниця складного крою з високим розрізом спереду.

Сіара / Фото: Associated Press

Вбрання Сіара доповнила білими оперними рукавичками і чорними ботильйонами на високих платформах і підборах.

Сіара / Фото: Associated Press

Зірка зробила гарну високу зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж із шоколадним блиском на губах і одягла на обличчя сонцезахисні чорні окуляри.

Сіара / Фото: Associated Press

Нагадаємо, до об'єктивів папараці Сіара потрапила у чорному шкіряному комбінезоні з блискавкою і шкіряним поясом на талії.

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