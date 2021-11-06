В оригінальних образах: Сара Джессіка Паркер та її Синтія Ніксон на зніманнях "Сексу і міста"

У Нью-Йорку вже знімають фінальні епізоди серіалу, адже прем'єра запланована на грудень 2021 року.
Сара Джесіка Паркер та її колега Синтія Ніксон потрапили під приціл фотографів під час чергових знімань продовження культового серіалу "Секс і місто", який отримає назву And Just Like That.. ("І просто так…"). Акторки знімали сцену на вулиці в районі Мідтаун і обидві були одягнені в дуже цікаве та яскраве вбрання.
Сара Джесіка одягла трикотажну сукню ніжного лавандового кольору та широке смугасте літнє пальто з рукавами в стилі Джульєтти, які поєднала з маленькою сумкою Chloé та сірими туфлями. На шиї акторка мала кілька прикрас, а волосся їй уклали в об'ємну зачіску.
Аутфіт Синтії Ніксон також був розкішним, адже складався з плаща гірчичного кольору, легкої спідниці із принтом та шовкової блузи. Завершили цей лук клатч та босоніжки на високих підборах.
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