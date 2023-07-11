В оригінальних окулярах та сукні з розкішним декольте: Аліна Байкова на відпочинку в Туреччині

Супермодель Аліна Байкова знову поділилася кадрами з відпустки, яку зараз проводить у Туреччині. На нових фото зірка була одягнена в синю шовкову мінісукню на тонких бретельках і з глибоким V-подібним декольте.

Коротке вбрання Аліна доповнила патріотичною синьо-жовтою стрічкою на грудях, улюбленою прикрасою від українського бренду mari b та парою діамантових сережок-пусетів у вухах.

Також Аліна розпустила волосся і уклала назад, на очі одягла окуляри у незвичайній білій оправі, що нагадувала листя, а також зробила дуже ніжний манікюр у білому кольорі.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, що раніше красуня показувала фото, на якому позувала на яхті в ніжному білому мереживному купальнику від італійського бренду Bikini lovers.

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