В оригінальних штанах із в'язаними вставками: стильна Гайді Клум під прицілом папараці

Німецька модель, а також телеведуча Гайді Клум одягла образ у стилі 70-х для свого чергового походу на знімання шоу America's Got Talent, які проводяться в Каліфорнії.

Її бохообраз був білим і включав трикотажну майку в рубчик, а також джинси повністю прикрашені в'язаними гачком вставками.

Також Клум взула черевики на високих підборах, одягла сонцезахисні окуляри і зробила легкий макіяж. Через плече у зірки висіла сумка з довгою багатоярусною торочкою та китицями.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Тепер 51-річну модель ми бачитимемо часто, адже вона є однією із суддей America's Got Talent, разом із Софією Вергарою, тому відвідує студію практично щодня. Наприклад, днем раніше вона теж продемонструвала креативні штани, у яких ззаду були розрізи під сідницями.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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