В оригінальній сукні із зав'язками: дочка Майкла Джексона на вечірці у Лос-Анджелесі

У Західному Голлівуді відбувся світський захід.
23-річна дочка Майкла Джексона відвідала благодійний галавечір в amfAR в Лос-Анджелесі. Періс з'явилася перед камерами фотографів у довгій сукні дуже незвичайного крою та дизайну, адже вбрання мало зав'язки, гіпюрові вставки, вишивку та манжети. Створив сукню дизайнерка Андреас Кронталер для нової колекції бренду Vivienne Westwood весна-літо 2022 року.
Образ Періс доповнила жовтими босоніжками на високій платформі, високою зачіскою з кучерями та безлічю прикрас на руках та у вухах.
Також на заході побували й інші знаменитості, серед яких була супермодель Алессандра Амбросіо з бойфрендом та співачка Бібі Рекса. Обидві дівчини позували в ефектному дизайнерському вбранні.
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