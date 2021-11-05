В оригінальній сукні із зав'язками: дочка Майкла Джексона на вечірці у Лос-Анджелесі

В оригінальній сукні із зав'язками: дочка Майкла Джексона на вечірці у Лос-Анджелесі

У Західному Голлівуді відбувся світський захід.

23-річна дочка Майкла Джексона відвідала благодійний галавечір в amfAR в Лос-Анджелесі. Періс з'явилася перед камерами фотографів у довгій сукні дуже незвичайного крою та дизайну, адже вбрання мало зав'язки, гіпюрові вставки, вишивку та манжети. Створив сукню дизайнерка Андреас Кронталер для нової колекції бренду Vivienne Westwood весна-літо 2022 року.

Образ Періс доповнила жовтими босоніжками на високій платформі, високою зачіскою з кучерями та безлічю прикрас на руках та у вухах.

Періс Джексон / Associated Press

Також на заході побували й інші знаменитості, серед яких була супермодель Алессандра Амбросіо з бойфрендом та співачка Бібі Рекса. Обидві дівчини позували в ефектному дизайнерському вбранні.

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / Getty Images

Бібі Рекса / Associated Press

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