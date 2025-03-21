В оригінальній сукні: Кеті Голмс сходила на захід у Нью-Йорку

46-річна акторка Кеті Голмс взяла участь у світському заході у Нью-Йорку – відвідала відкриття магазину Printemps. Прийшла знаменитість на презентацію в приталеній мідісукні з довгими рукавами, яка була пошита з коричневої тканини в абстрактний принт. Комір сукні був виконаний, як у поло, а на талії її прикрашали складки тканини.

Кеті доповнила сукню капроновими колготками коричневого кольору, босоніжками на підборах, а також невеликою квадратною сумкою пудрового кольору з короткою ручкою. Волосся вона розпустила і уклала в об'ємну зачіску, а на обличчі зробила нюдовий макіяж.

Кеті Голмс на вечірці / Фото: Getty Images

Раніше акторку та колишню дружину Тома Круза сфотографували на вулицях Нью-Йорка, коли вона вийшла з метро. Кеті була одягнена в молочно-білу блузку, чорні штани з рюшами на штанинах та подовжений чорний жакет, а взута в золоті туфлі від Franco Sarto.

Кеті Голмс виходить із метро / Фото: Getty Images

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