В оригінальній сукні та смарагдах: Єва Грін відвідала Венеційський кінофестиваль у вбранні від Armani

В Італії стартував Венеційський кінофестиваль, який триватиме від 28 серпня до 7 вересня. Цього року захід стане 81-м, а очільницею журі призначено акторку Ізабель Юппер.

Серед гостей заходу з'явилася французька акторка Єва Грін. 44-річна жінка вийшла на публіку у вбранні від Armani Privé з кутюрної колекції осінь-зима 2017.

Сукня була довжини міді, виконана з блискучої чорної тканини, декорована чорною стрічкою та органзою. Носила вбрання Єва у поєднанні з туфлями з ремінцями.

Єва Грін / Фото: Associated Press

Волосся акторка уклала в об'ємну зачіску, а також одягла прикраси з діамантами та смарагдами.

Єва Грін / Фото: Associated Press

Також у вбранні від Armani Privé на червону доріжку заходу вийшла акторка Кейт Бланшетт. Оскароносна зірка позувала перед фотографами у розкішній пудровій сукні та з перлиною прикрасою від Louis Vuitton.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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