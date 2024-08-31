В оригінальній сукні та смарагдах: Єва Грін відвідала Венеційський кінофестиваль у вбранні від Armani

Французька зірка привернула увагу оригінальним вбранням.
В Італії стартував Венеційський кінофестиваль, який триватиме від 28 серпня до 7 вересня. Цього року захід стане 81-м, а очільницею журі призначено акторку Ізабель Юппер.
Серед гостей заходу з'явилася французька акторка Єва Грін. 44-річна жінка вийшла на публіку у вбранні від Armani Privé з кутюрної колекції осінь-зима 2017.
Сукня була довжини міді, виконана з блискучої чорної тканини, декорована чорною стрічкою та органзою. Носила вбрання Єва у поєднанні з туфлями з ремінцями.
Волосся акторка уклала в об'ємну зачіску, а також одягла прикраси з діамантами та смарагдами.
Також у вбранні від Armani Privé на червону доріжку заходу вийшла акторка Кейт Бланшетт. Оскароносна зірка позувала перед фотографами у розкішній пудровій сукні та з перлиною прикрасою від Louis Vuitton.
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