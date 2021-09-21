В оригінальній сукні з торочкою: 51-річна Наомі Кемпбелл вийшла в світ

В оригінальній сукні з торочкою: 51-річна Наомі Кемпбелл вийшла в світ

Супермодель відвідала захід, що проводився в межах Тижня моди в Лондоні.

Після досить тривалого часу, коли світські вечірки і модні покази не проводилися через пандемію, світ моди поступово входить у звичний робочий потік, відновлюючи заходи, які раніше були регулярними. Наприклад, вчора в Лондоні, напередодні Тижня моди, відбулася традиційна щорічна вечірка, організована британський виданням Vogue разом з Олександром Арно.

Захід відвідало безліч гостей, серед яких були Анна Вінтур, син Віла Сміта Джейден, а також британська супермодель Наомі Кемпбелл.

51-річна модель, яка нещодавно вперше стала мамою, з'явилася на публіці в оригінальній смугастій сукні чорно-білого забарвлення і з торочкою від бренду ALAÏA. Образ вона доповнила черевиками на підборах, прикрасами на руках і зачіскою з легкими локонами.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам фотосет Кемпбелл для бренду Burberry, зірка постала тоді в кадрі в купальниках, штанних костюмах і обтислих комбінезонах з монограмою бренду.

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