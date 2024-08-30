В оригінальному костюмі та з сумкою-будиночком: Дженна Ортега на прем'єрі фільму в Лондоні

21-річна Дженна Ортега прибула на прем'єру фільму "Бітлджюс Бітлджюс", яка відбулася у четвер, 29 серпня, у Лондоні. Дівчина мала дуже елегантний та ефектний вигляд.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Вона обрала для заходу костюм від бренду Harris Reed, який носила у поєднанні із взуттям від Brandon Blackwood.

На Ортезі було сіро-чорне вбрання, яке складалося з мереживного топу з баскою і довгоъ спідниці-труби. Вбрання мало вставки із щільної тканини з пом'ятим ефектом, а також оксамитові.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила високими оксамитовими оперними рукавичками, прикрасами від Faberge, сонцезахисними окулярами та дуже оригінальною сумкою у вигляді будиночка від бренду Ozias.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Аксесуар бренд зробив для Дженни ексклюзивно і він є копією будинку з фільму.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

"Бувши молодою дизайнеркою сумок, я одразу зрозуміла, що престур "Бітлджюс Бітлджюс" стане одним з наймасштабніших проєктів у моєму житті. Я хотіла, щоб він був приголомшливим, я хотіла допомогти Дженні Ортезі віддати шану приголомшливому режисеру Тіму Бертону, і найбільше я хотіла створити міст між шкіряною справою та кіном. Все це стало можливим завдяки Енріке Мелендес (стилісту акторки - ред.). Я знала, що хочу відтворити культовий будинок Бітлджюс, як би складно це не було. І результат назавжди залишиться у моєму серці та у серці мого бренду. Це третя сумка для Дженни Ортеги - копія будинку з фільму "Бітлджюс". Я мріяла створити міст між виробами зі шкіри та кіно, я мріяла дозволити Дженні віддати шану Тіму Бертону, і сьогодні ввечері на прем'єрі "Бітлджюс Бітлджюс" саме вона втілила у життя всі мої мрії", - написала дизайнерка бренду в Instagram.

Раніше Дженна виходила на публіку з сумкою у вигляді книжки, яка теж була відсиланням до фільму, а також сумкою в смужку.

Читайте також:

Красиві та оригінальні образи акторки Дженни Ортеги (6 фото)