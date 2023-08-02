В оригінальному купальнику з квітами: американська зірка реаліті похизувалася сексуальною фігурою на відпочинку

44-річна Мелісса Горга показала, як проводить свою відпустку в Італії.
Американська зірка реалітішоу "Справжні домогосподарки Нью-Джерсі" – Мелісса Горга – показала фоловерам в Instagram знімки зі свого відпочинку на острові Капрі, що у Тірренському морі. Насолоджується відпусткою вона у компанії свого чоловіка Джо Горги.
Мелісса продемонструвала струнку і сексуальну фігуру в оригінальному білому суцільному купальнику без бретелей та з вирізами, прикрашеними квітами з тканини.
Красуня також похизувалася стрункими ногами і гарною засмагою.
Горга зробила хвилясте укладання, одягла чорну бейсболку, прикрасила шию золотим кулоном на ланцюжку, а руки – браслетами.
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