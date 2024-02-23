В оригінальному вбранні з пластиковим корсетом: співачка Анітта на червоній доріжці

Латиноамериканська зірка Анітта відвідала захід у Флориді - 36-ту церемонію вручення премії Univision Premio Lo Nuestro в Kaseya Center, що відбулася в Маямі. На червоній доріжці співачка позувала в ефектному чорному ансамблі від бренду Mugler із колекції весна-літо 2024.

Вбрання складалося з двох частин — топа та спідниці. У верхній частині луку були довгі рукави та плечі з підкладкою, а ось спідниця була довгою та зі шлейфом.

Талію спідниці оздоблювали смужки тканини, а також прозорий пластиковий корсет. Образ зірки завершував яскравий макіяж, трендове мокре укладання та прикраси з діамантами.

Аніта / Фото: Getty Images

Більш детально лук артистки можна розглянути у відео від Premio Lo Nuestro.

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