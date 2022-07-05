В оригінальному жакеті із широкими плечима: стильна Емма Вотсон відвідала показ Schiaparelli

Зірка фільмів про "Гаррі Поттера" Емма Вотсон потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на показ бренду Schiaparelli.

32-річна акторка побувала на фешншоу, де культовий Модний дім представив кутюрну колекцію осінь-зима 2023. Для показу Емма обрала кежуал лук поэднавши жакет від Schiaparelli, джинси з дірками на колінах, білу сорочку та футболку. Доповнили ансамбль черевики, сумка-саквояж із золотою фурнітурою та легкий макіяж.

Емма Уотсон / Фото: Getty Images

Під час показу вона сиділа разом із зірковими колегами Ріною Саваямою, Гантер Шафер та Дереком Бласбергом.

Емма Уотсон / Фото: Getty Images

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